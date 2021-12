Totimpfstoff Novavax: Zulassung voraussichtlich noch vor Weihnachten

Novavax kann bei Kühlschranktemperatur von zwei bis acht Grad Celsius gelagert werden. Der Impfstoff gilt als gut verträglich.

Daten fehlen

Was bisher fehlt, sind Daten, die seine Wirksamkeit gegenüber Delta und Omikron zeigen. "Bei anderen Impfstoffen generieren wir bereits jetzt Daten. Bei Novavax gibt es das bisher nur in vitro", sagte Zeitlinger. Gut abgeschnitten hat Novavax bei einer Studie, bei der Impfstoffe gekreuzt wurden. Nach einer Grundimmunisierung mit Biontech/Pfizer oder Moderna sorgte ein Booster mit Novavax für eine Verstärkung der Immunantwort. Diese fiel allerdings nicht stärker aus als nach einer homologen Impfserie, also einer Auffrischung mittels Biontech/Pfizer bzw. Moderna.

Auch Florian Krammer, österreichischer Impfstoffexperte an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Krankenhaus in New York, betonte bei Ö1, dass bisher noch nicht abschätzbar ist, wie gut Novavax gegen die neu Variante Omikron wirke. Bisherige Studien zeigen lediglich eine sehr gute Wirkung gegen den Wildtyp und die Alpha-Variante.

Für Kinder wird der Totimpfstoff zunächst nicht zugelassen. Der Antrag bezog sich vorerst auf ab 18-Jährige. Manche warten allerdings speziell für Kinder auf den Impfstoff von Novavax. Ihnen rät Krammer, sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG) zu halten, wonach derzeit mRNA-Impfstoffe bei Kindern verwendet werden können. "Ich halte es für keine gute Idee, Kinder Off-Label mit Novavax zu impfen. Dazu braucht es Sicherheitsdaten, die es derzeit nicht gibt. Das kann sich ändern, aber momentan sind diese Daten nicht vorhanden", so Krammer.