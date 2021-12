Deutliche Länderunterschiede bei Covid-Kinderimpfung

Am Mittwoch werden in Österreich die ersten speziell für Kinder abgefüllten Corona-Impfungen verabreicht. Anders ist nur die Füllmenge, nicht der Wirkstoff: Schon bisher wurden Kinder mit einer reduzierten Erwachsenendosis geimpft. Die Nachfrage ist groß: Seit der offiziellen Zulassung am 25. November ging jede dritte Erstimpfung an Kinder unter 12. Groß sind auch die regionalen Unterschiede: von zwölf Prozent geimpften Kindern in Niederösterreich bis unter fünf in Kärnten.

Insgesamt sind in Österreich 88.440 Kinder unter zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft, das entspricht 8,6 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe (Stand Montag). Offiziell hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA am 25. November Grünes Licht für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegeben. Seither ging jede dritte Erstimpfung an ein Kind (70.498 von 213.891).

Damit haben in ganz Österreich durchschnittlich neun Prozent der Kinder unter zwölf Jahren zumindest eine erste Dosis erhalten. Ein gültiges Impfzertifikat haben aber erst 14.215 Kinder unter zwölf - alle anderen müssen noch die zweite Teilimpfung nachholen.