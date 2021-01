Studie: Erste Erfolge bei Israels Impfkampagne; Österreich: Gratis-FFP2-Maske für Einkommensschwache

Die Stadt Villach kündigte am Sonntag an, FFP2-Masken an Über-65-jährige zu verteilen. Jeder Berechtigte erhalte zwei Stück kostenlos, solange der Vorrat reiche, so Bürgermeister Günther Abel.

Als Verteilstelle dienen ab 1. Ferbuar das Büro des Stadtmarketings am Hans-Gassner-Platz sowie die sogenannte Freiluft-wahlkbaine am Standesmatplatz: In Kärnten finden am 28. Februar Kommunalwahlen statt.

Villach hat 20.000 Stück Masken angekauft.