Schweiz verlängert Corona-Maßnahmen bis Ende Februar

An privaten Veranstaltungen dürfen nur noch maximal fünf Personen teilnehmen. Grund sei die Ausbreitung der neuen Virusvarianten, die deutlich ansteckender sind als die früheren Varianten, sagte Präsident Guy Parmelin am Mittwoch in Bern.

Ausnahmen

Nicht betroffen von den Schließungen sind Dienstleister wie Friseure oder Reparaturbetriebe, Blumenläden, Bau- und Gartengeschäfte.

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit meldete am Mittwoch 3.001 neue Infektionen. Das waren 477,5 pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen.