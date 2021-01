Corona-Homeoffice: Unklare Grenzen fördern Burnout

Weitere Erkenntnisse soll eine ebenfalls in dem Projekt durchgeführte Tagebuchstudie bringen, die noch läuft. Hierbei notieren Erwerbspersonen eine Arbeitswoche lang, welche emotionalen und kognitiven Stressfaktoren es in der Arbeit gab und inwiefern sie in der Ruhezeit von der Arbeit abschalten konnten. Rund die Hälfte der insgesamt 200 Teilnehmer haben ihre Eintragungen bereits abgegeben. Die bisherigen Auswertungen würden zeigen, dass Zeitdruck und unerledigte Aufgaben mit negativen Gedanken an die Arbeit in der Freizeit in Zusammenhang stehen. "Das spricht einerseits für die Arbeitsbedingungen als Ursache, aber negative Gedankenmuster können das verstärken", interpretierte die Psychologin.

Personen, auf die das zutreffe, befänden sich in einem klassischen Teufelskreis: Wer zu negativen Gedanken neigt, bewältigt steigende Arbeitsanforderungen schlechter, was wiederum zu negativen Emotionen - auch in der arbeitsfreien Zeit. Um ein Burnout zu vermeiden, sei es wichtig, rechtzeitig gegenzusteuern. Im Zuge des Projektes führen Therapeuten mit Betroffenen Interventionen wie Achtsamkeitstrainings oder Entspannungstechniken durch.

Arbeitnehmer, die von zuhause arbeiten, sollten sich einen fixen Arbeitsplatz einreichten und sich an geregelte Zeiten halten und dies sowohl den Vorgesetzten als auch Familienmitgliedern bewusst machen, raten die Experten.