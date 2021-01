Kurz: "Derzeit Lieferverzögerung von 20 Prozent bei Pfizer-Impfstoff“

Ob Österreich bei der Bekämpfung der Pandemie noch immer zu den "First Mover-Ländern“ zählt, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest bei der Konferenz dieser Länder ist Österreich nach wie vor dabei: Mit den Regierungschefs von Australien, Dänemark, Griechenland, Israel, Norwegen und Tschechien gab es eine Videokonferenz zum Austausch über die Pandemie-Bekämpfung und vor allem zur aktuellen Impfsituation.

"Zwei Millionen zusätzliche Impfdosen"

Nach der Videokonferenz kündigte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz an, dass er mit der dänischen Regierungschefin sowie seinem griechischen Amtskollegen beschlossen habe, "innerhalb der EU sich für eine rasche Zulassung der Astra-Zeneca-Impfstoffes einzusetzen.“ Der Impfstoff sei in Oxford entwickelt worden und auch schon in einigen Ländern im Einsatz. Eine Zulassung des dritten Impfstoffes könnte eine enorme Entlastung für Österreich bringen. Denn "im ersten Quartal könnten zwei Millionen Impfdosen nach österreich kommen“, erklärt Kurz. Jede Woche zähle daher, aber die "wissenschaftlichen Standards müssen eingehalten" werden. Datum gebe es noch keines für die Zulassung.

Verzögerung bei Pfizer

Schlechte Nachrichten gibt es allerdings vom Pfizer-Biotech-Impfstoff. Hier kommt es momentan zu Lieferverzögerungen. "Derzeit werden um 20 Prozent weniger Impfstoffe angeliefert. Im Februar soll das nachgeholt werden, daher kommt es zu einer Verschiebung beim Impfplan“, so Kurz. Aber man sei mit Pfizer Österreich in einem guten Kontakt.