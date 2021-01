LIVE: Regierung verkündet Lockdown bis 7. Februar, alle Details

Keine guten Nachrichten an diesem Sonntagmorgen im herrlichen verschneiten Österreich: Der Lockdown wird bis nach den Wiener Semesterferien am 7. Februar verlängert. Und selbst dieses End-Datum ist nicht sicher, es kommt, wie immer, auf die Infektionszahlen an.

Ab 11 Uhr soll es eine gemeinsame Pressekonferenz „Aktuelles zu Corona“ mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und dem Med-Uni Wien-Vizerektor Univ. Prof. Dr. Oswald Wagner geben, der KURIER berichtet live.

Das sagt die Regierung:

Die Rate der Neuinfektionen in Österreich liegt derzeit bei einer 7-Tages-Inzidenz von 130 pro 100.000 Einwohnern. Österreich liegt damit, nach den Anstrengungen der vergangenen Wochen, im Spitzenfeld in Europa.

Der neue Zielwert liegt bei einer 7-Tages-Inzidenz von nur 50 Fällen!

Seit Anfang des Jahres macht sich aber eine Variante des Virus breit, die in Großbritannien identifiziert wurde, die wesentlich ansteckender erscheint als die bisherige Form des Virus.

Mittlerweile wurden auch die ersten Fälle in Österreich bestätigt und es häufen sich die Verdachtsfälle. Es ist davon auszugehen, dass die britische Variante des Virus auch in Österreich bereits verbreitet ist.

Deswegen haben die Bundesregierung und die Landeshauptleute ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt und werden zudem gemeinsam wöchentlich die Entwicklung der Pandemie evaluieren und über die notwendigen nächsten Schritte entscheiden.

Folgende Entscheidungen wurden getroffen:

Generelle Regeln ab 25.1.

Erhöhung der generellen Abstandsregel von 1m auf 2m

FFP2 Masken-Pflicht im Handel und öffentlichen Verkehrsmitteln, diese werden im Lebensmittel-Einzelhandel zum Selbstkostenpreis angeboten

Lockdown verlängert

Der derzeitig gültige Lockdown wird verlängert

Ziel ist ab 8. Februar erste Öffnungsschritte zu setzen

Nach der Wissenschaft sollten wir einen Zielwert von einer 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern (entspricht knapp 700 Neuinfektionen pro Tag)

Handel, körpernahe Dienstleistungen, Museen sollen unter strengen Auflagen öffnen

Schulen

Distance Learning bis zu den Semesterferien

OÖ und Stmk legen Semesterferien 1 Woche nach vorne

Das heißt: Schulstart Wien und NÖ ab 8. Feber, alle anderen Bundesländer starten am 15. Feber

Gastronomie und Tourismus

Die schwer angeschlagenen Branchen werden jedenfalls nicht im Februar geöffnet: Mitte Februar soll evaluiert und eine Entscheidung getroffen werden, ob eine Öffnung im März möglich ist

Weitere Schritte zur Bekämpfung der Pandemie