Anschober gibt "Fehler" zu: "Kommunikation ist der Schlüssel"

Bei der ORF-Talksendung Im Zentrum war am Sonntagabend Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu Gast – umringt von österreichischen Pandemie-Experten aus sämtlichen Bereichen. Einer zeigte sich durchaus kritisch. Die nicht immer stringente Kommunikation der Regierung über Pressekonferenzen, „von oben nach unten“, habe er als „schwierig“ empfunden, meinte der Medizinethiker Ulrich Körtner. „Es ist fast ein Glücksfall, dass es jetzt eine Mutation gibt.“ Dadurch sei wieder eine Art „Einstimmigkeit“ in der Bevölkerung entstanden, so Körtner. Auch das „Licht am Ende des Tunnels“ störe ihn. Und die Kommunikation des Impfplans.

Ja, man habe zu wenig Übereinstimmung gehabt, gab ihm Anschober recht. Es seien Fehler gemacht worden. „Ein klassisches Beispiel“ seien die Öffnungen im Sommer gewesen. „Das hat dazu geführt, dass es eine andere Grundstimmung gegeben hat“, so Anschober. Die Menschen wieder in die schwierige Phase im Herbst mitzunehmen, sie darauf einzustimmen, das habe man kommunikativ nicht mehr wirklich geschafft. „Kommunikation ist der Schlüssel von dem was überbleibt in der Öffentlichkeit“, betonte der Minister.

Bedrohliche Mutanten

Im Zentrum aktueller Debatten steht vor allem die mutierte Virus-Variante „B.1.17“ aus Großbritannien. Diese Variante, aber auch die südafrikanische Variante konnte man bereits in Österreich nachweisen, sagte der Virologe Andreas Bergthaler. Mehr als 100 Verdachtsfälle müssen noch endgültig ausgewertet werden. Das Ergebnis sei für Montagnacht oder Dienstag zu erwarten, so Bergthaler. Auch die Mutation „P.1“, nunmehr in Brasilien mit leider bereits sehr durchschlagendem Erfolg unterwegs, bereite Sorge.