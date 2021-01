Impfen, impfen, impfen: Die Zeit wird knapp

Mit der Verlängerung des Lockdowns müssen die Hoffnungen begraben werden, dass sich die Wirtschaft schnell wieder erholt. Speziell in der Gastronomie, in der Hotellerie und in den vom Lockdown betroffenen Handelsbranchen ist jetzt der Super-GAU eingetreten.

Nur ein paar Zahlen. Im Tourismus haben in der Regel in der Wintersaison mehr als 11.000 Betriebe geöffnet. Flächendeckend geschlossen bleiben auch die rund 41.000 Gastronomiebetriebe, die im Schnitt 160.000 Mitarbeiter beschäftigen. Dramatisch ist auch die Lage im Handel. Dort sind laut Branchenvertretung 100.000 Jobs in Gefahr.