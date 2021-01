Rendi-Wagner gegen Lockdown-Enddatum

Da zählt jeder Tag!“, so die SPÖ-Chefin. „Eine hohe Durchimpfungsrate in diesen beiden Bereichen schützt nicht nur die einzelnen Geimpften, sondern ist gleichzeitig eine Schutzimpfung für die Gesundheitsversorgung, für die Intensivstationen und reduziert das Risiko weiterer Lockdowns.“

Datum nennen, sei "unseriös“

Die gestern verkündete Verlängerung des Lockdowns sei nicht überraschend gekommen, so Rendi-Wagner. „Für ein Lockdown-Ende ist nur eines entscheidend: die Infektionszahlen. Es ist unseriös, Wochen zuvor ein Öffnungsdatum im Kalender einzutragen“, wie es die Regierung immer wieder mache.

„Das Virus kennt keinen Terminkalender“, so die SPÖ-Vorsitzende. Doch auch gestern wurde ein neues Datum für Lockerungen genannt. „Sollte dieser 8. Februar wieder nicht halten, dann verliert die Bevölkerung immer mehr Vertrauen in die Pläne der Regierung und in die Maßnahmen“, warnte die SPÖ-Chefin.