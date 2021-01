1.121 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 1.161 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl unter den Neuinfektionszahlen der vergangenen Tage. Allerdings ist das für einen Montag nicht ungewöhnlich, da es an diesem Tag aus der Erfahrung immer niedrigere Infektionszahlen als in der restlichen Woche gibt.

Außerdem gibt es 1.647neue Genesene. Damit sinkt auch die Zahl der aktiven Fälle. Zudem gibt es 40 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Die Zahlen aus den Bundesländern