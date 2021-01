Bereits 120.000 Vormerkungen in Wien

Noch vor dem angekündigten Start am Montag ist es in Wien möglich gewesen, sich auf der Vormerkplattform für die Coronavirusimpfung (https://impfservice.wien) zu registrieren. Am Samstag erfolgte ein nicht beworbener "Soft Start" der Funktion. Das Interesse war am Wochenende sehr groß: Bis Sonntagnachmittag, Stand: 15.00 Uhr, haben bereits 120.000 Wienerinnen und Wiener ihre Daten hinterlassen.

Keine fixe Vereinbarung

Die Stadt Wien begründete den früheren Start der Vormerkungen damit, dass man einen Zusammenbruch der Server am Montag vermeiden wollte. Der offizielle Kick-off ist für morgen, Montag, 10.00 Uhr angesetzt. Dann wird die Registrierfunktion auch prominenter auf der Impfservice-Webseite platziert sein. Eine Vormerkung ist übrigens nicht nur online möglich, sondern auch unter der Telefonnummer 1450.