Weiter Lockdown: Die wichtigsten Fragen und Antworten für den Alltag

Wann öffnet der Friseur wieder?

Wer dringend einen neuen Haarschnitt benötigt, muss mindestens bis 8. Februar ausharren. Ab dann sperren – laut der aktuellen Planung – körpernahe Dienstleister wie Friseure oder Kosmetiksalons und auch der gesamte Handel (frühestens) wieder auf. Einzig die Möglichkeit, Waren zu bestellen und bei Shops abzuholen, besteht weiter. Geschäfte, die für die tägliche Versorgung nötig sind, bleiben natürlich offen.

Wann startet der Präsenzunterricht?

Nach den Semesterferien. Heißt: In Wien und Niederösterreich am 8. Februar, in den restlichen Bundesländern am 15. Februar. Der Unterricht soll im Schichtbetrieb stattfinden, mit Maskenpflicht und wöchentlichen Testungen. Bis dahin bleiben die Schulen im Distance Learning. Das Betreuungsangebot besteht weiterhin, soll aber nur in Ausnahmefällen angenommen werden, so der Appell des Ministers.