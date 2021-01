Faßmann zur Notengebung: "Zeit der Milde, nicht der Härte"

Lockdown auch für Schulen

Die Verlängerung des Lockdowns in Österreich gilt auch für die Schulen. Somit werden die Schulen in Wien und Niederösterreich erst am 8. Februar öffnen, in allen anderen Bundesländern erst am 15. Februar.

Damit fällt auch die Zeugnisverteilung am Ende des ersten Semesters („Schulnachricht“) mitten in den Lockdown, die Schulen sollen individuell schauen, wie die Kinder zu ihren Zeugnissen kommen. Sie könnten diese aber auch erst nach dem Lockdown bekommen.

Wobei Faßmann klar sagt: Jetzt ist nicht die Zeit der Härte, sondern der Milde“, ruft er allen Lehrern zu. „Mein Appell wird gehört, da bin ich mir sicher. Das gilt auch für die Übertritte in anderen Schulformen. Die Schulnachrichten sind mit Toleranz zu lesen. Darum ersuche ich.“