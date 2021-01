Verschärfter Lockdown: "Müssen auf 700 Neuinfektionen kommen"

Größer hätte die Verwirrung in den vergangenen zwei Wochen nicht sein können. Noch vor zehn Tagen wollte die Regierung der Opposition das Bummerl umhängen, dass der Lockdown wegen des verhinderten Freitestens nicht am 18. Jänner beendet werden konnte. Noch am Mittwoch versprach Bildungsminister Heinz Faßmann, dass der Schulunterricht am 25. Jänner im Schichtbetrieb starten wird.

Am Sonntag war dann alles anders. Die Regierung schickt das Land bis zum 8. Februar in eine Art XXL-Lockdown. „Wir sind keine Hellseher. In einer Pandemie gibt es keine Garantie“, rechtfertigte Bundeskanzler Sebastian Kurz, warum der Plan der Regierung nicht hält, ab 25. Jänner Lockerungen zuzulassen.