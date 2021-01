Österreichs Lockdown wird verlängert: Aus 76 werden knapp 100 Tage

„Es ist aber nicht so, dass bei Kurz plötzlich die Akzeptanz gegenüber den Landeshauptleuten gewachsen ist, sondern er braucht sie jetzt. Denn ihm steht das Wasser vielleicht noch nicht bis zum Hals, aber schon sehr hoch“, so ein Insider.

Die Gretchenfrage war, das Ausmaß des mutierten Virus einzuschätzen: Schafft man es, alle vulnerablen Gruppen zu impfen, bevor das mutierte Virus bei den Infektionszahlen durchschlägt? „Die Experten würden noch ein paar Tage mehr für die genaue Analyse brauchen, aber die haben wir nicht“, schilderte ein Insider das Dilemma der Situation. Auch die Sozialpartner machten Druck, dass der Lockdown nicht bis Anfang März dauern dürfe.

Was Kurz auf keinen Fall wollte: So wie in Südtirol oder Irland Lockerungen verkünden, um dann zehn Tage später den vierten Lockdown beschließen zu müssen. „Das, so sagt er, würde die Akzeptanz in der Bevölkerung nochmals sinken lassen“, erzählt ein Teilnehmer.

Dann lieber den deutschen Weg gehen. Mittlerweile soll Kurz fast täglich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren. Auch an den Empfehlungen des deutschen Robert-Koch-Instituts soll sich der Kanzler vermehrt orientieren, hört man aus den Konferenzen.

Andere Insider bringen den Entschluss jovialer auf den Punkt: „Wenn Kurz nach zwei Wochen der Lockerung den vierten Lockdown verkünden muss, ist er im A. ...“