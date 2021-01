Vor der Entscheidung: Was die Experten jetzt der Regierung raten

Die Zeichen stehen auf Alarm: Durch die ansteckendere Virus-Mutation hat sich die Corona-Situation wieder verschärft. Eigentlich wollte die Regierung den derzeitigen harten Lockdown mit 24. Jänner beenden und eine leichte Öffnung beschließen. Diese dürfte in die Ferne rücken. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) rechnete am Freitag gar mit einer Verlängerung des Lockdowns "bis weit in den Februar hinein". Ein finales Statement der Regierung wird es am Sonntag geben.

Heute, ab 9 Uhr, wird sich eine Expertenrunde nach einem Treffen mit Regierungsvertretern äußern.

Experten im Live-Stream: