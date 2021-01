Entscheidung am Sonntag: Kaiser erwartet Lockdown bis "weit in den Februar"

Der Bundeskanzler habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass die Infektionszahlen gegen eine Lockerung der Maßnahmen sprechen, berichtete Kaiser.

So würden etwa die Zahlen in Südtirol eine deutliche Sprache sprechen. Dort habe man nach positiven Entwicklungen Lockerungen vorgenommen und Gastronomie, Bars und Geschäfte geöffnet. Die Konsequenz: Südtirol weise aktuell die schlechtesten Zahlen in ganz Italien auf.

Mutation weit verbreitet?

Diese Entwicklung zeige, dass man - nachdem die aggressive britische Variante nun auch in Österreich angekommen sei - extrem vorsichtig agieren müsse. Der Bundeskanzler habe sich überzeugt gezeigt, dass diese Variante in Österreich bereits weit verbreitet sei.

Bereiche für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen sind laut Kaiser derzeit nicht in Sicht. Dies sei vor allem in Zusammenhang mit der Öffnung der Schulen sehr bedauerlich, sagte er. Doch sei er Realist genug, um zu sehen, dass es vielleicht besser sei, noch ein paar Wochen durchzuhalten, um dann mit den Impfungen eine Perspektive zu haben.

"Sehr besorgt über die hochansteckende Virus-Mutation, die uns erreicht hat" äußerte sich auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in einem Statement gegenüber der APA.

Zwei Szenarien

Am Freitag waren zwei Szenarien im Gespräch, zwischen denen Türkis-Grün entscheiden muss:

Variante 1: Es bleibt alles gesperrt wie derzeit. Und das auf unabsehbare Zeit, möglichweise eben bis weit in den Februar. Denn da die Virusvariante die derzeitige verdrängen wird, ist mit einer Entspannung erst zu rechnen, wenn eine beträchtliche Zahl von Menschen geimpft sein wird. Und das ist im ersten Quartal nicht der Fall.

Variante 2: Der Handel und einige körpernahe Dienstleister wie Friseure dürfen für kurze Zeit und unter verschärften Bedingungen aufsperren, bis dann wieder alles zugesperrt wird. Die Bedingungen dafür wären: FFP2-Maskenpflicht für Kunden und Personal, verschärfte Zugangs- und Abstandsregeln, um die gestiegene Ansteckungsgefahr abzufangen. Diese Variante wird aber immer unwahrscheinlicher.

In beiden Varianten bleiben Restaurants und Hotels, Kultur- und Sportbetrieb jedenfalls geschlossen.

In Deutschland will Angela Merkel den harten Lockdown bis Ostern durchziehen und sogar noch einige Verschärfungen drauflegen. Über die Details entscheidet Deutschland am Dienstag.