Lockdown-Ende naht: Die Szenarien für eine Öffnung ab 25. Jänner

„Die Situation ist volatil, wir müssen sehr behutsam vorgehen“, sagt Kanzler Sebastian Kurz in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten am Donnerstag.

Kurz berichtet, dass die Regierung ständig mit Experten, mit anderen Regierungschefs und mit der EU-Kommission in Kontakt stehe. Am Freitag wird innerösterreichisch mit den Landeshauptleuten und den Sozialpartnern beraten. Am Wochenende, wahrscheinlich am Samstag, will die Regierung dann die Beschlüsse bekannt geben.