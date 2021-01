So funktioniert die Einreise nach Österreich ab Freitag

In der Slowakei dürfte sich die Hälfte der Neuinfizierten mit der mutierten Version des Coronavirus angesteckt haben. Eine slowakische Pflegerin dürfte Heimbewohner in Wien mit dem B.1.1.7-Mutationsstamm angesteckt haben. Was bedeutet das für die Einreise aus der Slowakei?

Österreich schließt mit Donnerstag 0.00 Uhr 45 kleinere Grenzübergänge zu Tschechien und der Slowakei. "Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit" werde der Grenzverkehr an den Grenzübergangsstellen zur Gänze eingestellt, heißt es in der entsprechenden Verordnung des Innenministeriums. Betroffen sind etwa die Übergänge Gmünd - České Velenice, Hardegg - Čižov, Haugschlag - Smrčná, Angern-March - Zahorska Ves oder Hainburg - Devin. Österreich kontrolliert aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern bereits seit Samstag die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei.

Was ändert sich ab 15. Jänner bei der Einreise nach Österreich?

Ab Freitag müssen alle nach Österreich Einreisenden sich zuvor elektronisch registrieren. Wenn jemand keine technische Möglichkeit hat, das Dokument online auszufüllen, kann das Formular auch in ausgedruckter Form ausgefüllt werden.

Welche Daten muss ich bekanntgeben?

Vor- und Nachname, Geburtsdatum, eMail-Adresse, Wohn- und Aufenthaltsadresse bzw. Quarantäneadresse, Datum der Ein- und Ausreise, Länder und Land/Länder, in denen man sich in den vergangenen zehn Tagen vor der Einreise aufgehalten hat.