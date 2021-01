Corona-Milliarden heizen die Verteilungsdebatte neu an

Auch Finanzminister Gernot Blümel kann mit der Momentum-Analyse wenig anfangen. Die Hilfen würden in aller Regel direkt wie indirekt Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugutekommen, weil Standort und Jobs gesichert werden.

Zeitliche Verschiebung

Auch sei z. B. der Umsatzersatz an ein Kündigungsverbot geknüpft. Etliche Hilfen, wie z. B. die Steuerstundungen, seien zudem aufkommensneutral, d. h. die Zahlungen würden nur zeitlich verschoben. Außerdem nehme Momentum für seine Berechnungen stets den Hilfsrahmen, z.B. 12 Milliarden für den Fixkostenzuschuss, her. Wie viel tatsächlich ausbezahlt werde, sei oftmals noch völlig offen, für eine Bewertung der Verteilungswirkung also früh.

Ein Fehler sei es jedenfalls, nur an Großbetriebe zu denken. Österreich sei ein Land der Klein- und Mittelbetriebe sowie Ein-Personen-Unternehmen. Indiz dafür: Per 15. Dezember lag der Median der ausgezahlten Zuschüsse unter 5.000 Euro, so das Finanzministerium, bei rund zwei Drittel aller genehmigten Hilfszahlungen liege die Zuschusshöhe unter 10.000 Euro.