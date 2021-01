Corona: Schutzmaskenhersteller wegen irreführender Werbung verurteilt

"Seit Beginn der Corona‐Pandemie hat der Verkauf von Corona‐Schutzausrüstung Hochkonjunktur. Um am Markt bestehen zu können, überbieten sich Anbieter mit wissenschaftlich nicht belegten Wirksamkeitsversprechen. Dagegen ist der VKI bereits in der Vergangenheit erfolgreich vorgegangen und konnte nun neuerlich einen Erfolg, diesmal gegen die Silvercare GmbH, verzeichnen", so der VKI weiter.

Silvercare bietet auf seiner Webseite MNS‐Masken aus „Superfaser mit integriertem Silber“ an, die ‐ so suggeriert es die Produktbeschreibung ‐ nicht nur Dritte, sondern auch den Träger der Maske wegen des enthaltenen Silberanteils gegen eine Infektion mit dem Coronavirurs schützen sollen. An zahlreichen Stellen auf der Webseite finden sich Informationen zum SARS‐CoV‐2 Virus und dessen Gefährlichkeit.