Heute weiterer Corona-Gipfel + Starker Rückgang der weltweiten Fallzahlen

In Tirol sind am Dienstag 2.730 Neuinfektionen und 3.548 Genesene gemeldet worden. Damit galten 20.557 Menschen als aktiv positiv, teilte das Land mit. In den Krankenhäusern mussten 245 Menschen mit Covid-19 stationär behandelt werden, um fünf mehr als am Vortag. Die Situation auf den Intensivstationen blieb mit 24 Covid-Patienten weiterhin stabil (plus drei). Es wurden aufgrund von Nachmeldungen sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut AGES mit Stand Montagnachmittag im Bundesland 2.545,7 und lag damit leicht über dem Österreich-Wert von 2.429,3. Die höchste Inzidenz verzeichnete der Bezirk Landeck mit 2.884,1, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 2.717.