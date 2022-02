Maskenpflicht in der Schule: Lockerungen für alle Schüler ab nächster Woche

Ab heute, Montag, werden an den Volksschulen die Maskenregeln gelockert: Die Jüngsten können am Sitzplatz den Mund-Nasen-Schutz nun wieder abnehmen.

Schülerinnen und Schüler in allen anderen Schultypen müssen sich noch eine Woche gedulden, also bis zum 21.2.. Das kündigt Bildungsminister Martin Polaschek auf Ö3 an: "Das betrifft nur den Sitzplatz in der Klasse. D.h. wenn die Kinder am Platz sitzen, müssen sie keine Maske mehr tragen, wenn sie sich im Schulgebäude bewegen, dann weiterhin Masken tragen. Und das Maskentragen gilt weiterhin auch für die Lehrerinnen und Lehrer."

Seit 7. Februar gilt auch keine Maskenpflicht mehr im Turnunterricht.

Ab nächster Woche sind außerdem laut Polaschek Skikurse wieder möglich.

Seit Beginn des Schuljahrs mussten Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen außerhalb ihrer Klasse bzw. Gruppe Maske tragen, seit Ende November galt eine durchgängige Maskenpflicht. Für Volks- und Unterstufenschüler reicht dabei Mund-Nasen-Schutz, die Älteren brauchen eine FFP2-Maske.