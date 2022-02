Diese neuen Corona-Regeln gelten ab heute

Nach den √Ėffnungsschritten die am 1. bzw. 5. Februar in Kraft getreten sind, folgen am heutigen Samstag weitere Lockerungen.

Seit heute gibt es im Handel keine 2-G-Pflicht mehr. Das hei√üt, dass ab sofort die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet) zur Anwendung kommt. Weiterhin bestehend bleibt allerdings die FFP-2-Maskenpflicht im Handel, sowie in allen geschlossenen R√§umen und auch im √∂ffentlichen Verkehr. Gleiches gilt f√ľr Museen, Kunsthallen, Bibliotheken etc.

Auch bei körpernahen Dienstleistungen fällt 2G weg, es gilt 3G und FFP2-Pflicht.