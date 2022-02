Trotz Querelen ist die Mehrheit der Wiener für die Impfpflicht

Die Erhebung erfolgte von Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung auf Basis von 1.000 Online-Interviews zwischen 8. und 14. Februar.

Für 2-G

Im Vorfeld des morgigen Bund-Länder-Gipfels, bei dem Lockerungen beschlossen werden sollen, ist ebenfalls interessant, was die Wiener von den Corona-Maßnahmen in ihrer Stadt halten. Aktuell hat die Stadtregierung ja wieder einen strengeren Weg eingeschlagen als der Bund: Auch über das kommende Wochenende hinaus wird in Wiens Lokalen die 2-G-Regel gelten, während in anderen Bundesländern auf 3-G herabgestuft wird.