Schramböck: Impfpflicht "rasch prüfen" und "nicht stur sein"

Offenbar ist der Zeitplan für die Impfpflicht doch nicht in Stein gemeißelt. Das hatte die Regierung nach anhaltender Kritik am Donnerstag zwar noch bekräftigt, drei Tage später wird das relativiert.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sagt am Sonntag in der ORF-Pressestunde, dass das Gesetz ein Rahmen sei, das ein Vorgehen in Stufen ermöglicht.

Diese Möglichkeit solle man auch nutzen und "nicht stur sein". Unterschiedliche Experten aus Medizin und Recht sollen beraten, die Politik trifft dann die Entscheidung.

So weit, so klar - das hat die Regierung auch immer angekündigt. Geplant ist, dass Phase 2 mit Strafen und Kontrollen am 16. März startet. Eine Kommission, die im Bundeskanzleramt eingerichtet wird, soll dann evaluieren. Ein erstes Treffen der Kommission sei "in den nächsten Wochen geplant", hieß es am Donnerstag auf KURIER-Anfrage.