Türkis-grünes Machtwort zum Impfen

Wie flexibel ist der Plan?

Doch wie sieht dieser Plan aus – und was stört die Landeshauptleute daran?

Derzeit befinden wir uns in Phase 1, in der informiert und aufgeklärt werden soll. In Phase 2 folgen Polizeikontrollen mitsamt Strafen. Das Startdatum, der 16. März, ist im Gesetz festgeschrieben.

Für Phase 3 gibt es kein fixes Datum. Schon bei der Präsentation des Gesetzesentwurfs erklärte die Regierung, dass diese Phase vielleicht gar nicht notwendig sein wird, wenn sich die epidemiologische Lage ändert.

Details

Beurteilen soll das die Kommission, die Nehammer erwähnt hat. Der Gesundheitsminister kann dann Teile des Gesetzes per Verordnung außer Kraft setzen – Mückstein ist in Phase 2 quasi „Herr“ über die Impfpflicht.

Die Zustimmung der gesamten Regierung braucht es erst für Phase 3, wenn ein Impfstichtag festgelegt wird. Ab da werden Impfregister und Melderegister abgeglichen, um Ungeimpfte automatisch zu strafen.