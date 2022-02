Maurer kontert Landeshauptleuten: "Die Impfpflicht gilt"

Am beschlossenen Zeitplan werde weiter festgehalten, heißt: Ab Mitte März wird bei Verstößen gegen die Impfpflicht gestraft. Als nächster Schritt nun wird eine Kommission - aus mindestens zwei MedizinerInnen und zwei JuristInnen - eingesetzt, die die Impfpflicht laufend evalutiert. "Es soll laufend geprüft werden, ob die Impfpflicht in der Form noch notwendig ist, ob sie verhältnismäßig ist", so Maurer.

Sollte die Impfpflicht nicht mehr notwenig sein, könne sie ausgesetzt werden. Darauf wurde bei der Ausgestaltung des Gesetzes Rücksicht genommen.

Pandemie ist nach wie vor da

Der Kritik der Landeshauptleute entgegnet Maurer, dass schon einmal in der Pandemie der Fehler gemacht wurde "die Pandemie frühzeitig für beendet zu erklären". "Die Pandemie ist nach wie vor da." Immer wieder würden sich neue Dynamiken ergeben. So würde die Pandemie wissenschaftlich beobachtet und auf dieser wissenschaftlichen Basis würden auch die Entscheidungen getroffen.