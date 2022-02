"Freedom Day" statt Impfpflicht? Ein Wegweiser durchs Corona-Labyrinth

Es wird weitere Lockerungen geben – und zwar bald. Kanzleramt und Gesundheitsministerium beraten sich kommende Woche mit der Krisenkoordination Gecko, am Mittwoch folgt der große Öffnungsgipfel mit den Ländern. Die ÖVP-Wirtschaftskammer und auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner pochten bereits öffentlich auf weitere Lockerungen ab Samstag, 19. Februar.

Also, was zeichnet sich ab? 2-G dürfte weitgehend fallen. Verhandler beider Regierungsparteien betonen, dass für den Handel, körpernahe Dienstleister und die Gastronomie ähnliche Regeln gelten sollen. Möglicher Kompromiss: In diesen Bereichen gelten dann flächendeckend 3-G oder nur FFP2-Maskenpflicht.

Für Veranstaltungen – drinnen wie draußen – bietet sich das ebenso an, die Personenobergrenze könnte endgültig fallen. Auch an den Schulen bahnen sich Lockerungen an. Ein Ende der Maskenpflicht naht – frühestmöglicher Zeitpunkt wäre der 21. Februar. Unklar ist, ob die Sperrstunde ab Mitternacht fällt und somit auch die Nachtgastronomie wieder ihre Schleusen öffnen kann. Aber folgt im März gar der „Freedom Day“? Der Tag, an dem sämtliche Corona-Regeln fallen? Eine verfrühte Debatte: Die Entwicklung der Omikron-Variante BA.2 wird abgewartet.

Sollten die Krisenmanager jedenfalls beschließen, dass flächendeckendes 3-G ausreicht, ist eine Impfpflicht politisch wohl nicht mehr zu argumentieren – egal, welche Kommission am Ende welchen Tages welches Ergebnis präsentiert. Dazu Schramböcks passende Formulierung: „Man muss nicht stur sein.“