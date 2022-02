Mildes Omikron? Impfpflicht laut Juristen "weiterhin vertretbar“

Phase 2 der Impfpflicht mit Kontrollen und Strafen startet am 16. März – der Zeitplan steht, wie die Regierung am Donnerstag bekräftigte. „Ich glaube, dass es gut ist, hier Linie zu halten und beschlossene Dinge durchzuziehen“, sagt tags darauf Katharina Reich, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit.

Reich geht davon aus, dass es einen vierten Stich brauchen wird – und zwar im Sommer, um sich vor weiteren Wellen schützen, die in der kalten Jahreszeit auf uns zukommen könnten. Reich, die auch Gecko-Leiterin ist, kündigte zudem weitere Impfkampagnen an, vor allem in Social-Media-Kanälen und in spezifischen Medien.