Oxfam: Lobby will patentlosen WHO-Impfstoff verhindern

Mit dem Vorwurf vermeintlicher Patentrechtsverletzungen setzte die Lobbyorganisation kENUP Foundation laut Medienberichten die südafrikanischen Pharmafirmen unter Druck, wollten sogar die Initiative "stoppen.

"Wenn diese Berichte zutreffen, fordern die Pharmakonzerne den Stopp dieses lebensrettenden Projekts, um ihre Interessen zu schützen, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem über 90 Prozent der Bevölkerung in den ärmsten Ländern noch nicht vollständig geimpft sind. Das ist beschämend. Was tatsächlich "gestoppt" werden muss, sind die pharmazeutischen Monopole, die Millionen von Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen vom Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen abschneiden", fordert Anna Marriott, Oxfams Expertin für Gesundheitspolitik.