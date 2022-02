Virologe Florian Krammer: "Es sieht aus, als sei der Peak überschritten"

Morgen, Mittwoch, um 13 Uhr werden sich die Bundesregierung, sowie die Experten der Gecko nach dem Bund-Länder-Gipfel zu Wort melden. Informieren werden sie die Öffentlichkeit über die bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Der KURIER berichtet morgen ab 13 Uhr live.

Doch was sagen die Fachleute zu den sich anbahnenden Lockerungen? In der ZiB 2 war am Dienstagabend der Virologe Florian Krammer per Live-Schaltung zu Gast. Stellung nahm der in den USA arbeitende Impfstoff-Forscher zu ...

... Impfpflicht: "Grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass man die Leute zu so etwas zwingen sollte, aber die Impfpflicht-Debatte ist mit der Delta-Welle, die in Österreich schwere Auswirkungen hatte, aufgekommen. Aufgrund des geringeren Schutzes der Impfung gegen die neuen Varianten sind nun wieder Diskussionen aufgeflammt. Im Grunde finde ich schon, dass man an der Impfpflicht festhalten sollte. Die Durchimpfungsrate in Österreich ist leider nach wie vor niedrig. Es ist jetzt zu kurzsichtig, nur auf Omikron zu schauen, denn wir wissen nicht, was danach kommt".

... neuen Impfstoffen: "Wann diese kommen? Das ist eine gute Frage. Das hängt mehr von den Zulassungsbehörden als von den Firmen ab. Technisch wäre es jedenfalls möglich. Ich erwarte trotzdem, dass wir im Frühjahr eine Omikron-spezifische Impfung haben werden".