Impfpflicht: Es gärt an der ÖVP-Parteibasis

In der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Aspangberg-St. Peter wiederum haben jüngst 38 Mitglieder des ÖVP-Bauernbundes ihren Parteiaustritt angekündigt. In einem Brief an die Bauernbund-Spitze legten sie ihre Beweggründe dar: dazu zählt neben Kritikpunkten an der Organisation vor allem die klare Ablehnung des Impfpflicht-Gesetzes.

"Ich bedaure das persönlich sehr, weil ich unbedingt verhindern will, dass die Gräben noch tiefer werden", zeigt sich Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) betroffen. Er habe in persönlichen Gesprächen klargestellt, dass er von der Notwendigkeit der Impfung zur Überwindung der Pandemie überzeugt sei.

Unmut gegen Bundespartei

"Ich will aber niemanden ausgrenzen, sondern die Hand reichen." Im Ort sei das Gesprächsklima nach wie vor intakt. "Der Unmut richtet sich gegen die Linie der Bundespartei", sagt Brunner.

Unter den Kritikern ist auch Vizebürgermeister Reinhard Haiden. Einen ÖVP-Austritt plane er aber "momentan nicht", betont er. Auch sein Amt wolle er weiter ausüben.

Anders als seine Parteikollegin Katharina Geppel, Vizebürgermeisterin der Gemeinde Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk). Für sie waren die Corona-Maßnahmen Grund genug, um am Freitag alle ihre politischen Funktionen zurückzulegen.