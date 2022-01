Waidhofen: Impfgegner kippen ÖVP-Absolute

Ein starkes Ergebnis konnte die Impfgegner-Partei MFG am Sonntag bei der Gemeinderatswahl der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs abliefern. Zwei Tage vor Einführung der Corona-Impfpflicht erreichte sie mit 17,08 Prozent sieben Mandate und zwei Stadtsenatssitze. Zudem verlor die Bürgermeisterpartei WVP (Waidhofner Volkspartei) fast 19 Prozentpunkte und die absolute Mehrheit.

Der Urnengang war zur Testwahl über bundespolitische Entscheidungen geworden. Die MFG trat erstmals nach den Erfolgen bei den Wahlen in Oberösterreich im Vorjahr in einem anderen Bundesland an. „Hätten wir länger Zeit gehabt, wäre der Erfolg noch größer“, gab sich MFG-Spitzenkandidat Wolfgang Durst selbstbewusst. Man habe nur 101 Tage für den Wahlkampf gehabt und in diese Zeit sei der Lockdown gefallen.