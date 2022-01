Impfbetrüger: "Ich werde beschimpft und gefeiert“

Als Stefan F. (Name geändert, Anm.) die Nadel von der Spritze entfernte und das Serum in die Schutzkappe drückte, stand er unter Beobachtung. Ermittler hatten vor Dienstantritt des Niederösterreichers eine winzig kleine Videokamera in der Kabine montiert. So konnten sie den mutmaßlichen Gesetzesbruch im Landesimpfzentrum in St. Pölten live mitverfolgen.

Am 15. Jänner wurde F. vor den Augen zahlreicher Bürger festgenommen. „Müssen die Handschellen sein? Oder schau ich wie einer aus, der euch davonlaufen kann“, sagte F. zu den Fahndern.

Elf Tage später. F. sieht beim Treffen mit dem KURIER müde aus, die Hose schlackert um seine Beine, er ist verkühlt.