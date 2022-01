Österreich blickt nach Waidhofen: Entscheiden Impfgegner die Wahl?

Wenn am Sonntag in der 11.100-Einwohner-Stadt Waidhofen an der Ybbs ein neuer Gemeinderat gewählt wird, dann stößt dieser Urnengang erstmals auch auf österreichweites Interesse. Das liegt weniger an der Bedeutung der niederösterreichischen Kleinstadt an der Grenze zu Oberösterreich als an der Tatsache, dass es die erste Wahl seit dem Beschluss der Impfpflicht ist.

Und dass hier erstmals die Impfgegner-Liste MFG außerhalb von Oberösterreich kandidiert.