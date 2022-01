Sonntägige Gemeinderatswahl mit Ausnahmestatus

Im geschichtsträchtigen Waidhofen/Ybbs steht eine Wahl bevor, der politisch und administrativ besondere Einträge in den Geschichtsbüchern sicher sind. Just zum Höhepunkt der Omikron-Welle steht am Sonntag die Gemeinderatswahl an. Einer sicheren Abwicklung des Wahlgangs wird deshalb mit noch nie da gewesenem Aufwand Rechnung getragen.

Tagesgespräch im schaumgebremsten Wahlkampf sind weiterhin Spekulationen, wie weit es der Impfgegnerpartei MFG gelingen wird, die Corona-Maßnahmen des Bundes als lokalpolitisches Thema in Wählerstimmen zu verwandeln. Die administrativen Maßnahmen, um trotz Corona-Erkrankungen, Quarantänen und Infektionsgefahr für 9.820 Wahlberechtigten eine sichere Beteiligung zu garantieren, werden am Magistrat fieberhaft vorbereitet. „Wir haben noch nie so viele Personen so intensiv als Wahlleiter, Stellvertreter und Beisitzer geschult“, versichert Magistratsdirektor Christian Schneider.