Waidhofen/Ybbs wählt in spannenden Zeiten

Die sechs derzeit im Gemeinderat vertretenen Parteien haben das Recht, wieder zu kandidieren. Wollen neue Listen antreten, müssen diese 80 Unterstützungserklärungen von wahlberechtigten Waidhofner vorlegen.

In diesem Zusammenhang wird vor allem die von Impfskeptikern gegründete Gruppierung MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) beobachtet. Nach dem Einzug in den oö. Landtag wurde ja aus MFG-Reihen vermeldet, dass man auch in Waidhofen antreten wolle. Ein Blick in Waidhofens oö. Nachbargemeinde Maria Neustift zeigt, was möglich ist. Dort wurde MFG auf Anhieb mit fünf Sitzen zweitstärkste Fraktion.