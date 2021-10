Warum am Dienstag so mancher Kindergarten geschlossen bleibt

Bis es so weit ist, brauche es aber einen Stufenplan. Warum es nur schrittweise gehen kann, erklärt Fischer so: „Allein die Kinderfreunde haben mehr als 600 Gruppen in Wien. Hätte jede nur ein Kind weniger, müssten wir 25 neue Gruppen aufmachen.“ Übrigens: Personal fehlt nicht nur in Wien – in Salzburg und in Oberösterreich mussten schon Gruppen geschlossen werden, und in der Steiermark werden Pädagoginnen in einem Crashkurs ausgebildet. Österreichweit gibt es neu eine einjährige Ausbildung für Volksschullehrerinnen und für Absolventen der Bildungswissenschaften. „Wo bleibt da die Praxis?“, fragt Haas und meint, dass es ein Gesamtpaket braucht, wie z.B. ein Mentoringsystem beim Einstieg in den Beruf.