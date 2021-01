Corona-Krise verschlechtert Zugang zu früher Bildung

Corona-Krise rüttelt unser Leben durcheinander

Fast jeder zweite Befragte wünscht sich für die Zukunft einen besseren Zugang zu Bildung für alle.

60 Prozent sind der Ansicht, dass die Corona-Pandemie den Zugang zu früher Bildung verschlechtert hat. Insbesondere die Gruppe der 50- bis 69-Jährigen äußert sich kritisch. Dagegen empfinden nur 4 Prozent aktuell eine Verbesserung, 35 Prozent nehmen keine Veränderung wahr.

Raphaela Keller, Koordinatorin des Aktionstages: "Diese Krisenzeit rüttelt unser aller Leben durcheinander. Junge Kinder und deren Zugang zu früher Bildung in den Elementaren Bildungseinrichtungen erfuhren einen Rückgang an Stabilität. Versäumnisse der letzten Jahrzehnte hinsichtlich der Ressourcen rächen sich nun in hohem Maß! Vor allem der Mangel an Pädagogen und Pädagoginnen im Berufsfeld verhindert, dass pro Gruppe weniger Kinder sind. Das nimmt uns die Chance, jetzt in der Pandemie das Ansteckungsrisiko zu verringern und gleichzeitig bildungsmäßige Vorteile zu erzielen."

Die Forderungen an die Politik: