Kindergarten in Not: Zu wenig Personal, zu große Gruppen

Dass der Beruf so wenig attraktiv ist, habe die Politik zu verantworten: „Leider gibt es bis heute keine bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen für die Kindergärten: Ausbildung – auch der Assistenten –, Gruppengrößen, Vorbereitungszeit: All das ist in jedem Bundesland anders geregelt.“

Vielen Menschen sei nicht bewusst, was Elementarpädagoginnen leisten und denken, das könne jeder, so Taslimi. Doch weit gefehlt. „Der Kindergarten ist die erste außerfamiliäre Bildungseinrichtung, in der Kinder viel lernen – nur eben nicht am Schreibtisch, sondern spielerisch.“ Dafür brauche es gut ausgebildetes Personal: „Auch die Weiterbildung an den Hochschulen sollte mehr geschätzt werden – und sich im Gehalt ausdrücken“, fordert sie.

Zudem seien die Gruppen derzeit viel zu groß, um diese Aufgabe bewältigen zu können: „Kleinere Gruppen würden den Beruf auch attraktiver machen, sodass mehr im Job bleiben.“ Ihr Wunsch: „Eine österreichweite Kampagne, die erklärt, was der Kindergarten ist – keine Aufbewahrungsstätte, sondern eine Bildungseinrichtung.“

ute Brühl