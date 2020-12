Faßmann: Kindergarten-Pädagogen sollen beim Impfen vorgereiht werden

KURIER: Herr Minister, die Schulen sperren wieder auf, aber wie sicher ist der Arbeitsplatz Schule jetzt?

Heinz Faßmann: Was die Infektionslage betrifft, ist die Schule zumindest in der Primar- und Sekundarstufe sicherer als andere Teile des Arbeitsmarktes oder der Gesellschaft. Dennoch schwappen Infektionen in und aus der Schule heraus. Aber die Zahl der Infektionen war in der Schule immer geringer als in anderen Bereichen.

Jetzt, also erst neun Monate nach Beginn der Pandemie, sollten an allen Schulen für die Pädagogen FFP2-Masken vorhanden sein. Das ist eher eine schwache Leistung ...

Aber die Schulen haben diese jetzt in ausreichender Zahl, 6,5 Millionen haben wir bestellt. Wenn Sie jetzt eine Läuterung von mir hören wollen, ja, wir hätten sie früher bestellen und verteilen können. Am Weltmarkt waren sie in der großen Stückzahl allerdings auch nicht von Anfang an erhältlich.