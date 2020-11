Spätere Matura, reduzierter Stoff: "Schüler haben es schwer genug"

So weit wie möglich nach hinten geschoben wird - pandemiebedingt - der Termin für die Zentralmatura 2021. Auftakt ist statt am 3. Mai nun am 20. Mai mit dem Prüfungsfach Deutsch, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag vor Journalisten. Die letzte Klausur findet am 31. Mai statt (Italienisch).

Die mündliche Matura startet am 7. Juni. Bis 3. Juli, wenn im Osten die Ferien starten, sollte alles erledigt sein.

Vom Schulschluss bis zum 18. Mai sollen Maturanten in allen ihren Fächern - mündlich und schriftlich - in einem Ergänzungsunterricht in Kleingruppen vorbereitet werden.

Etwaige Lücken beim Lernstoff sollen aber bereits vorher geschlossen werden - und zwar in einem Förderunterricht, der nach Weihnachten angeboten werden soll. Das wären bei Bedarf zwei Stunden pro Woche, jeweils im Anschluss an den normalen Schultag.

Darüber hinaus gibt es weitere Erleichterungen für Maturanten:

Gesamtnote aus Jahresnote und Prüfungsnote:

Wie bei der Matura 2020 soll die Jahresleistung der Schüler einbezogen werden. Die Gesamtnote ergibt sich dann halb aus der Jahresnote und halb aus der Prüfungsnote. Zuletzt hatten einige Maturanten das ausgenutzt und bei der schriftlichen Matura leere Blätter abgegeben. Das geht 2021 nicht mehr durch - bei der Matura müssen mindestens 30 Prozent der Punkte müssen erreicht werden, damit sie zählt.



60 Minuten mehr Zeit:

Die Zahl der schriftlichen Prüfungen wird nicht mehr (wie heuer) eingeschränkt. Die Maturanten haben aber eine Stunde mehr Zeit für die Bearbeitung.



Vorwissenschaftliche Arbeit bzw. Diplomarbeit:

Die mündliche Präsentation bleibt optional, ist also kein Muss.



"Humanere" Mathe-Matura:

Textlastige Aufgaben werden weniger stark gewichtet, bei manchen Aufgaben gibt es eine "Best-of"-Wertung. Das bedeutet, dass für die Benotung nur jene herangezogen werden, in denen die meisten Punkte erzielt wurden. Insgesamt sind 36 Punkte zu vergeben - schafft man jene Aufgaben zu den Grundkompetenzen, dann reichen die 24 Punkte für ein "Genügend".



Weniger Themenbereiche:

Bei der mündlichen Matura können die Themenbereiche reduziert werden, wenn sie im Unterricht nicht ausreichend behandelt wurden. Damit sei in Distance Learning-Zeiten wohl zu rechnen. Die Kürzung darf aber höchstens ein Drittel betragen.

Die Erleichterungen werden bereits jetzt bekanntgegeben, damit sich die Maturaklassen besser darauf einstellen können, sagt Bildungsminister Faßmann.

Zu den Erleichterungen erklärt Faßmann, es sei ihm ein Anliegen, die Matura "nicht dogmatisch durchziehen" - die Schüler hätten es derzeit ja schwer genug. Den Vorwurf mancher, die Matura würde auch diesem Jahrgang "geschenkt" weist er zurück: "Wer das sagt, den lade ich ein, die Mathematik-Klausur auszuprobieren."