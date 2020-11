Öffnungen ab 7. Dezember? "Sehr, sehr behutsam

Es sei ihm bewusst, dass der Lockdown mit vielen Belastungen verbunden sei - gleichwohl handle es sich um notwendige Maßnahmen, so Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch. Daher einmal mehr der Appell an die Bevölkerung, weiter durchzuhalten.

Umso mehr freue er sich aber, auch gute Nachrichten mitbringen zu können.

Das eine sei die Möglichkeit von Massentests. Diese seien "kein Allheilmittel, aber eine gute Chance, Infektionen in der Bevölkerung zu lokalisieren und weitere Ansteckungen zu verhindern. Wir sollten jede Chance nutzen, um weitere Lockdowns zu verhindern oder zumindest zu verkürzen", so Kurz.