Ärzte-Chef: "Massentest hilfreich, aber kein Freibrief zum Partyfeiern"

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres wird sich "selbstverständlich" mit der neuen Corona-Impfung impfen lassen, sagt er in der Zib 2. Die Zulassungsbehörde der EU für Arzneimittel sei sehr streng. Die Covid-Impfung sei ausprobiert und habe keine negativen Auswirkungen.

Ob es realistisch sei, dass sich 50 Prozent oder mehr Österreicher impfen lassen, wie das der Gesundheitsminister anstrebt? Szekeres: "Es ist eine Frage der Aufklärung, und ob man zuversichtlich ist, einen guten Impfstoff zu bekommen." Und das könne man.

Für das Gesundheitspersonal werde es keine Impfpflicht geben, aber man darf nur geimpft Dienst bei Schwerkranken machen. So sei das jetzt schon, etwa bei der Grippeimpfung. Szekeres ist gegen eine allgemeine Impfpflicht.

Testen hält der Ärztekammerpräsident für sinnvoll, und Massentests würden helfen, infektiöse Menschen zu isolieren und das Umfeld zu schützen.

Kein Freibrief

Ein negativer Test sei aber kein Freibrief zum Partyfeiern. Die geplanten Massentsts seien eine logistische Herausforderung, aber es könne funktionieren. Die Tests seien inzwischen zuverlässiger geworden, und die Tatsache, dass man ansteckende Menschen herausfindet, sei hilfreich, um eine dritte Welle, einen dritten Lockdown zu verhindern.

Allein in der Gondel

Zur Debatte über die Wintersportsaison - Italien will, dass alle Pisten in Europa bis Mitte Jänner geschlossen bleiben - sagt Szekeres: "Apres-Ski sollte nicht erfolgen, auf der Piste alleine wird man niemanden anstecken, aber in der Gondel und in Schihütten schon". Schifahren könne man zulassen, "aber man müsste es so organisieren, dass man allein in der Gondel unterwegs ist".