Ab Montag: Schulen öffnen – aber nicht für alle

Vom 17. November bis 7. Dezember mussten coronabedingt alle Schulen den Präsenzunterricht einstellen, Betreuung war weiterhin an allen Standorten möglich. Seit dem 3. November und jedenfalls noch bis zum 7. Jänner sind alle Oberstufenklassen mit Distance-Learning daheim.

Ab Montag gilt außerdem eine Maskenpflicht für alle Schüler ab der Sekundarstufe I (ab 10 Jahren).

Gleichzeitig gibt es für die Berufsschulen, AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) die Möglichkeit, stundenweise bis zu 25 Prozent einer Klasse an die Schule zu holen, zum Beispiel für Werkstättenunterricht. Das wird autonom an jeder Schule und in Abhängigkeit vom Platzangebot entschieden.