Londons Schulen: Einst die schlechtesten, heute die besten

In Österreich sind Schulleitungen vor allem mit Verwaltungsaufgaben eingedeckt.

Ja, die könnten auch von Sekretariaten erledigt werden. Wenn wir in Österreich so etwas Ähnliches wie den London-Effekt wollen, müssen wir die Direktoren für die pädagogische Arbeit freispielen und ihnen ermöglichen, wirklich die Führung zu übernehmen. Ihre Aufgabe sollte ja sein, gemeinsam mit Lehrkräften den Unterricht und die Schulkultur zu verbessern. In Österreich haben wir jetzt ein Qualitätsmanagement-System eingeführt – das geht in die richtige Richtung, ist allerdings möglicherweise schwierig umzusetzen, wenn Direktoren dafür wenig Zeit haben, weil sie dauernd Listen ausfüllen müssen. Dass wir darüber hinaus noch kein stark etabliertes mittleres Management an Schulen haben, ist ebenfalls wenig hilfreich.

Die Schulleitung geht in die Klassen. Wie geht sie da vor?

Nicht nur Schulleitungen, Lehrkräfte besuchen sich auch gegenseitig. In England half es, dass Bildungswissenschafter den Auftrag erhielten, eine Plattform zu errichten. Auf dieser werden Methoden, mit denen man Schulqualität und Unterricht entwickeln kann, aus streng wissenschaftlicher Sicht bewertet – und die Frage beantwortet: „Was wirkt wirklich?“ Das hat sich die englische Regierung 100 Mio. Pfund kosten lassen und die Plattform wird in den Londoner Schulen sehr intensiv verwendet.

Das klingt sehr theoretisch. Nennen Sie ein Beispiel.

Nehmen wir an, Sie suchen eine Methode für eine Schulqualitätsverbesserung, die wenig kostet, aber sehr effektiv ist. Ein äußerst wirksamer und günstigster Weg ist es etwa, Strategien für das Lernen lernen zu vermitteln. Zu solchen Themen werden in London ständig Fortbildungen für Lehrpersonal angeboten, die in der Regel von anderen Lehrkräften durchgeführt werden. Die Aufgabe von Schulleitungen ist es, solche wirksame Methoden in die Praxis zu bringen.