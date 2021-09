„Kinder ohne Smartphone sind erfolgreicher“

Es hat einen guten Grund, warum IT-Gurus wie Steve Jobs und führende Ingenieure im Silicon Valley ihre Kinder möglichst lange vor übermäßiger Bildschirmnutzung schützen. Manche werden sogar bewusst in Schulen geschickt, wo Handy und Computer verpönt sind.

Fritz Weilharter ist vierfacher Vater, war selbst Lehrer und ist Professor für Sportpsychologie in Berlin. In seinem Buch „Die neue Elite. Warum Kindern ohne Smartphone die Zukunft gehört“ (edition a) plädiert er dafür, Kindern erst ab dem Alter von 12 Jahren ein eigenes Smartphone zu geben, um sie besser in ihrer Entwicklung zu fördern. Im Interview mit dem KURIER erklärt er, warum das so wichtig ist, welche Rolle Eltern dabei spielen und wie es am besten gelingt, Kinder möglichst lange vom Bildschirm fernzuhalten.

KURIER: Bei vielen Eltern gilt der frühe Umgang mit Handy und Co. als Vorteil, weil es sie darauf vorbereiten soll, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Was ist daran falsch?

Fritz Weilharter: Bei meinen Recherchen für mein Buch ist deutlich geworden, dass es in Richtung einer neuen Elite geht. Jene Kinder, die wenig bis gar keine Bildschirme zur Verfügung hatten, haben Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickelt, für die sie als kleine Kinder gebrannt haben und für die sie ein hohes Level entwickeln konnten. Da sieht man einen deutlichen Unterschied zu jenen, die ihre Langeweile mit Handys abtöten. Wir wissen, dass Langeweile ein ganz wichtiger Impuls für Weiterentwicklung ist. Je länger Eltern es aushalten, analoge Impulse anzubieten und die intrinsische Motivation der Kinder zu halten, umso mehr tragen sie dazu bei, dass ihre Kinder zur neuen Elite gehören.

Die Gründe, einem Kind ein eigenes Handy zu geben, sind ja vielfältig: Oft ist es der Gruppendruck, weil viele Freunde schon ein Gerät besitzen. Vielen Eltern geht es auch darum, ihr Kind im Notfall erreichen zu können. Wie geht man damit um?