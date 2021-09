Abgedreht: Martin Apolin macht Physik via Youtube leicht verständlich

Manches in der Physik lässt sich in einem Video einfach anschaulicher erklären als in einem Buch. Das weiß Martin Apolin als Pädagoge natürlich. Und dennoch hat er sich bislang nur auf das Bücherschreiben verlegt. „Videos zu drehen, ist eigentlich nicht so mein Ding. Da bin ich aus der falschen Generation“, sagt der 56-Jährige.

Doch dann kam Corona und brachte Bewegung in Martin Apolins Leben – und auch in seine Erklärungen. „Ich hatte gerade mein Buch über die Himmels-Körper geschrieben, das dann richtiggehend ins Pandemie-Loch fiel, sodass ich keine Lesungen machen konnte. Da bat mich der Verlag, ein Promotionvideo zu drehen.“

Und plötzlich begann er, nicht nur Bücher zu schreiben, sondern auch Videos zu drehen. Zuerst für Focus Online, dann für Terra Mater. Die Idee, solche Videos auch für seine Schülerinnen und Schüler zu machen, lag da nahe.